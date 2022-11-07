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Общество

Гололёд в Нижегородской области сохранится до 1 декабря

29 ноября 2022 19:03  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гололёд в Нижегородской области сохранится до 1 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ближайшие два дня - 30 ноября и 1 декабря.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Также возможны обрывы линий электропередач и связи.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Сегодня электроснабжение было подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области.

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