Суд приговорил нижегородца к 9 годам колонии и выплате 5 млн компенсации за покушение на убийство супруги Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 56-летнему уроженцу республики Армения, который признан виновным в покушении на убийство супруги. Об этом рассказали в прокуратуре Советского района.

Напомним, вечером 10 декабря 2021 года мужчина пришёл в цветочный магазин на пр. Гагарина, в котором работала его жена. Он восемь раз выстрелил из травматического пистолета в голову своей 53-летней супруги, а затем попытался свести счёты с жизнью.

Потерпевшая была доставлена в реанимацию, врачи долгое время боролись за её жизнь. Подозреваемого также госпитализировали, но угрозы для его жизни не было.

В результате женщина выжила, но при этом получила тяжкий вред здоровью: у неё было обезображено лицо, медикам пришлось ампутировать глазное яблоко.

Как рассказали в ведомстве, мотивом для преступления стал бракоразводный процесс, который инициировала супруга.

Суд квалифицировал содеянное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство человека) и назначил обвиняемому наказание сроком на 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также судом взысканы расходы на лечение и компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 5 млн рублей.

Напомним, ранее жительницу Сормова осудили на 9,5 лет колонии за убийство мужа.