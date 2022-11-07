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Нижегородская область получила очередной федеральный транш на погашение долга муниципалитетов

04 декабря 2022 14:20  [95] Экономика

В бюджет Нижегородской области в ноябре поступил очередной федеральный транш на погашение долговых обязательств муниципалитетов, благодаря которому муниципальные образования смогут заместить рыночные кредиты на общую сумму в 642 млн рублей. Об этом сообщили к региональном Минфине.

Отмечается, что в связи с этим объём государственного долга Нижегородской области вырос на аналогичную сумму и по данным на 1 декабря текущего года составляет 132,9 млрд рублей.

Согласно информации министерства финансов, в структуре долга 68,7% составляют бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета; 31,2% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии.

Кредиты коммерческих банков отсутствуют в структуре долга на 1 декабря 2022 года.

Ранее регион получил два транша федерального бюджетного кредита на общую сумму 1,7 млрд рублей, средства которых также направлены на замещение рыночного долга муниципальных образований.

Напомним, в прошлом месяце в бюджет Нижегородской области поступил транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство метро, укрепление склона улице Черниговской и создание террасного парка в Почаинском овраге.

Также сообщалось, что Нижегородская область привлечёт почти 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году.

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Теги:
Бюджет Госдолг
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