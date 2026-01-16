Две труженицы тыла отметили 100-летие в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Два нижегородских ветерана Великой Отечественной войны отметили вековой юбилей, сообщили в городской администрации.

Так, 100 лет исполнилось труженику тыла и ветерану труда Зинаиде Тимофеевне Гришаевой, живущей в Московском районе. С круглой датой ее поздравили сотрудники райдаминистрации, вручив памятные подарки.

Женщина родилась в деревне Сивуха Дальнеконстантиновского района. Накануне войны она переехала в Горький, где устроилась на авиазавод "Сокол". Трудовой стаж Зинаиды Тимофеевны превышает 40 лет.

"Жизненный путь Зинаиды Тимофеевны достоин уважения и подражания. Это история мужества и трудолюбия, стойкости и неиссякаемого оптимизма", - отметил глава района Владимир Кропотин.

У ветерана большая семья: трое детей, четверо внуков и столько же правнуков, а также трое праправнуков.

Еще столетие отпраздновала Капитолина Александровна Баранова из деревни Русское Маклаково Спасского района. Сейчас она проживает в Сормовском районе областного центра. До войны и после трудилась в колхозе. Затем вышла замуж и перебралась в Горький, где работала швеей в ателье. С 1950 года местом ее работы был авиазавод "Сокол". Общий трудовой стаж Капитолины Александровны — 47 лет.

У нее есть дочь и сын, трое внуков и четверо правнуков.

"Подвиг тружеников тыла столь же значим, как и подвиг фронтовиков. Ваша самоотверженность, особенно женщин и подростков, которые, преодолевая лишения и голод, делали все возможное для Победы, заслуживают глубокого уважения. Будьте здоровы", - поздравила глава Сормова Светлана Горбунова.

В свою очередь ветеран сказала, что старается каждый день встречать с улыбкой. "Нужно любить жизнь! Каждое утро встречать с радостью, и тогда все будет хорошо!".