Нацпроекты — людям
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 17:26  [31] Почти 900 детей с Донбасса обучаются в нижегородских детсадах и школах
05 декабря 2022 17:20  [46] Неделя российского интернета Russian Internet Week пройдёт 12–13 декабря в Москве
05 декабря 2022 17:15  [53] Несколько общественных пространств благоустроили в Володарске по нацпроекту
05 декабря 2022 16:58  [66] "Коробки храбрости" с игрушками передали волонтеры в детские больницы Нижегородской области
05 декабря 2022 16:36  [74] Десять мобильных пунктов работы с потребителями электроэнергии развёрнуто в Нижегородской области
05 декабря 2022 16:28  [78] Петр Банников наградил добровольных пожарных
05 декабря 2022 16:20  [119] Храм планируется построить у ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде
05 декабря 2022 15:46  [130] Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards
05 декабря 2022 15:32  [110] Роман Любарский: "Благодаря масштабной модернизации первичного звена здравоохранения улучшается качество жизни нижегородцев"
05 декабря 2022 15:10  [127] Жители и гости Нижнего Новгорода в сезоне 2022 года проехали на "желтых" электросамокатах более 3,7 млн км
Общество

Несколько общественных пространств благоустроили в Володарске по нацпроекту

05 декабря 2022 17:15  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Несколько общественных пространств благоустроили в Володарске по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "Собери Володарск!" за 82,4 млн рублей были благоустроены центральная площадь и мемориальный сквер. Также было обустроены освещение, система видеонаблюдения, парковка и тротуары.

Кроме того, по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили зоны отдыха на ул. Набережной с видовой площадкой "Самолет". Стоимость работ составила 14,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород выполнил план по реализации объектов программы "Вам решать!"

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Володарск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph