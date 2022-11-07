Несколько общественных пространств благоустроили в Володарске по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Несколько общественных пространств благоустроили в Володарске по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "Собери Володарск!" за 82,4 млн рублей были благоустроены центральная площадь и мемориальный сквер. Также было обустроены освещение, система видеонаблюдения, парковка и тротуары.

Кроме того, по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили зоны отдыха на ул. Набережной с видовой площадкой "Самолет". Стоимость работ составила 14,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород выполнил план по реализации объектов программы "Вам решать!"

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.