Общество

К ликвидации "Черной дыры" в Дзержинске привлекут "Росатом"

20 января 2026 12:00 Общество
К ликвидации Черной дыры в Дзержинске привлекут Росатом

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Государственная корпорация "Росатом" примет участие в ликвидации опасной свалки промышленных отходов "Чёрная дыра" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом 20 января сообщил замминистра экологии региона Артём Бафанов на заседании комитета ЗСНО по экологии, передает НИА "Нижний Новгород". 

В ходе обсуждения председатель комитета Владислав Атмахов поинтересовался текущим статусом проекта.

"Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. К работе подключаем "Росатом" — у них есть необходимый опыт в подобных проектах. В данный момент находимся на стадии оценки проекта", — уточнил Бафанов.

Напомним, в июне 2025 года подрядчики, занимавшиеся ликвидацией "Чёрной дыры", были осуждены за мошенничество и получили реальные сроки лишения свободы.

Также сообщалось, что ситуацию с "Чёрной дырой" взяли на контроль в Госдуме. 

Дзержинск Отходы Экология
