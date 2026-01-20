К ликвидации "Черной дыры" в Дзержинске привлекут "Росатом"

Фото:
Государственная корпорация "Росатом" примет участие в ликвидации опасной свалки промышленных отходов "Чёрная дыра" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом 20 января сообщил замминистра экологии региона Артём Бафанов на заседании комитета ЗСНО по экологии, передает НИА "Нижний Новгород".
В ходе обсуждения председатель комитета Владислав Атмахов поинтересовался текущим статусом проекта.
"Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. К работе подключаем "Росатом" — у них есть необходимый опыт в подобных проектах. В данный момент находимся на стадии оценки проекта", — уточнил Бафанов.
Напомним, в июне 2025 года подрядчики, занимавшиеся ликвидацией "Чёрной дыры", были осуждены за мошенничество и получили реальные сроки лишения свободы.
Также сообщалось, что ситуацию с "Чёрной дырой" взяли на контроль в Госдуме.
