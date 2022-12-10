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Бизнес

Производительность ООО "Судостроение судоремонт" увеличится на 10% благодаря участию в нацпроекте

13 декабря 2022 14:53  [58] Бизнес

Нижегородское предприятие-участник нацпроекта "Производительность труда" - ООО "Судостроение судоремонт" (ООО "СССР") состоялось предварительное подведение итогов внедрения бережливых технологий. Об этом рассказали в облправительстве.

На предприятии реализуется полный цикл производства - от разработки конструкции до сборки и поставки готовой продукции. Кроме того, компания проводит гарантийное обслуживание судового оборудования.

По словам главы регионального Минпрома Максима Черкасова, судостроение является одной из ключевых отраслей промышленности Нижегородской области. В настоящее время бережливые технологии уже внедрены в работу "Окской судоверфи", ГК "Речфлот", завода "Красное Сормово" и других профильных организаций. Благодаря этому на всех верфях выросла производительность без дополнительных затрат.

Министр подчеркнул, что в ООО "СССР" также планируется увеличение выработки на 10% благодаря инструментам нацпроекта "Производительность труда". Прежде всего, при помощи экспертов регионального центра компетенций (РЦК) была проведена оптимизация офисной работы, от которой зависят в том числе скорость поставок, логистика и бесперебойное производство.

Как рассказал руководитель РКЦ Роман Рензин, на предприятии проведена стандартизация рабочих мест, внедрена система 5С, а также прописаны стандарты для каждого сотрудника. Эксперты обучили бережливым технологиям 33 работников компании и подготовили внутреннего тренера - в будущем они смогут самостоятельно внедрять производственную систему на остальных участках предприятия. Таким образом, к моменту окончания проекта планируется сокращение времени протекания рабочих процессов на 20%.

Нижегородские предприниматели могут узнать подробности по участию в нацпроекте "Производительность труда" в центрах "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству команд-участников Всероссийского чемпионата по производительности.

Напомним, что нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту "Производительность труда".

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Теги:
Нацпроект Производство Судостроение
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