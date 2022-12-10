Более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, только за прошедшие сутки было вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.

Как сообщили в департаменте, сейчас основные дороги уже расчищены. Дорожники сосредоточены на вывозе снега и расчистке местных проездов, второстепенных улиц, тротуаров.

Сегодня в Приокском районе продолжается вывоз снега на проспекте Гагарина, улицах Жукова и Пятигорской, также техника работает на бульваре в микрорайоне Щербинки-1 и на улицах Горной и Полевой. Кроме того, противогололедными материалами обрабатываются общественные пространства, лестницы и пешеходные переходы.

В Сормовском районе сегодня снег вывезут на улицах Культуры, Павла Мочалова, Никиты Рыбакова, а также в квартале на ул. Дмитрия Павлова. Тротуары очищаются на ул.Коминтерна, Сутырина, Свободы, пр.Союзном. Кроме того, идет прометание проездов и тротуаров ул. Планировочной, Новые Пески, в частном секторе Починки и Копсово.

В Канавинском районе ночью вывоз снега проходил с улиц Советской, Совнаркомовской, Бетанкура, Карла Маркса.

В Московском районе ночью снег вывозили на Бурнаковском проезде, Сормовском шоссе, ул.Куйбышева. Днем работы идут ул.Страж Революции, Московском шоссе, ул.Березовской, ул.Черняховского и дублере Сормовского шоссе.

В Ленинском районе были очищены тротуары на улицах Новикова-Прибоя, Гвоздильной, пл. Комсомольской, 14/1, ул. Волочильной, 2, 5, 6 и других внутриквартальных территориях. Также рабочие просыпают противогололедными материалами дороги на улицах Даргомыжского, Сафронова, Национальной, Херсонской, Кисловодской, в переулке Красноэтновский и на второстепенной дороге по проспекту Ленина и других.

В Нижегородском районе ночью вывозился снег с улиц Большая Печерская, Звездинка, Алексеевская, Володарского, Заломова, Ильинская, Варварская. Также выполнялись работы по удалению снежного вала с проезжей части на улицах Родионова, Казанское шоссе, Гребной канал. Также талая вода была откачена на перекрестке улиц Нестерова и Большая Печерская. Сегодня вывоз снега и обработка идет на улицах Усилова, Фруктовой, Деловой, Ковровской, Овражной, Верхне-Печерской. Вывоз снега планируется на улицах Рождественской, Минина, Грузинской, а также Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережной.

В Автозаводском районе работы идут на ул. Янки Купалы, Старых производственников, Аркадия Гайдара, Советской Армии, Ореховской. Кроме того, ведутся активные работы на благоустроенных пространствах по ул. Мончегорской, Плотникова, Дьяконова, Дружаева, Школьной и др.

В Советском районе тротуары очистили на Ванеевском мосту, по ул. Б.Панина, ул. Республиканской. Также продолжаются работы по очистке территорий к объектам социального значения, работали у школы №24, детского сада №404.

С телефонами, по которым можно обратиться для вывоза снега, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности.

Также напомним, что почти 5 тысяч рабочих было задействовано в Нижнем Новгороде в уборке снега.