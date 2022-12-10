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Общество

Специалисты "Поездов здоровья" в 2022 году провели более 80 тысяч консультаций

13 декабря 2022 15:48  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты "Поездов здоровья" в 2022 году провели более 80 тысяч консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году мобильные лечебно-диагностические комплексы побывали в 692 населенных пунктах, в которых было проведено 81 115 консультаций.

Также 41 549 человек прошли медосмотр, из которых 29 207 были направлены на дообследование, 2 107 - на госпитализацию.

С 5 по 9 декабря "Поезда здоровья" работали в Кстовском, Первомайском, Балахнинском, Семеновском и Богородском районах.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поезда" возобновили свою работу с 11 апреля 2022 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Также ранее сообщалось, что ветеринарный "Поезд здоровья" для животных начал работать в Кстовском округе.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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