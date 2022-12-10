"Горьковская ярмарка" откроется 23 декабря на двух площадках Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Горьковская ярмарка" откроется 23 декабря на двух площадках Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, изначально планировалось, что новогодняя ярмарка вновь пройдет только на площади Горького - с 23 декабря по 8 января.

Здесь появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров.

Согласно постановлению, количество мест проведения "Горьковской ярмарки" будет расширено. Так, торговля будет организована еще и на площади Минина и Пожарского: около Георгиевской башни Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что пять ёлочных базаров открылись в Нижнем Новгороде.

С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.