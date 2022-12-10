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"Горьковская ярмарка" откроется 23 декабря на двух площадках Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Напомним, изначально планировалось, что новогодняя ярмарка вновь пройдет только на площади Горького - с 23 декабря по 8 января.
Здесь появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров.
Согласно постановлению, количество мест проведения "Горьковской ярмарки" будет расширено. Так, торговля будет организована еще и на площади Минина и Пожарского: около Георгиевской башни Нижегородского кремля.
Ранее сообщалось, что пять ёлочных базаров открылись в Нижнем Новгороде.
С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.
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