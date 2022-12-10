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Более 500 человек пострадали в Нижегородской области от гололеда за прошедшую неделю. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
Согласно информации, 5-12 декабря при падении на скользких дорогах пострадали 560 нижегородцев, из них 28 потребовалась госпитализация, в том числе семи детям.
Девять человек получили холодовые травмы, из них четверо взрослых находятся в больницах.
Отмечается, что из-за падения льда за медпомощью не обратился ни один человек.
Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря.
Ранее сообщалось, что более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы.
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