Более 500 человек пострадали в Нижегородской области от гололеда за прошедшую неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 500 человек пострадали в Нижегородской области от гололеда за прошедшую неделю. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

Согласно информации, 5-12 декабря при падении на скользких дорогах пострадали 560 нижегородцев, из них 28 потребовалась госпитализация, в том числе семи детям.

Девять человек получили холодовые травмы, из них четверо взрослых находятся в больницах.

Отмечается, что из-за падения льда за медпомощью не обратился ни один человек.

Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря.

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы.