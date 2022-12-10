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Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, сейчас в обработке задействовано 97 комбинированных дорожных машин и 19 пескоразбрасывателей.
Директор департамента Андрей Житников подчеркнул, что мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме.
Нижегородцы могут следить за движением техники на "Платформе "Лобачевский".
Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря.
Ранее сообщалось, что более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы.
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