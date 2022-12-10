Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, сейчас в обработке задействовано 97 комбинированных дорожных машин и 19 пескоразбрасывателей.

Директор департамента Андрей Житников подчеркнул, что мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме.

Нижегородцы могут следить за движением техники на "Платформе "Лобачевский".

Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря.

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы.