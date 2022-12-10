Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2022 15:26  [78] Туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря
14 декабря 2022 15:15  [64] Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами
14 декабря 2022 14:58  [87] Более 500 человек пострадали в Нижегородской области от гололеда за прошедшую неделю
14 декабря 2022 14:52  [87] Нижегородские студенты из более чем 20 образовательных организаций региона поддержали семьи мобилизованных
14 декабря 2022 14:47  [103] Представлен проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде
14 декабря 2022 14:34  [94] Новую систему очистки воздуха установили на "НМЖК" для уменьшения неприятных запахов
14 декабря 2022 14:12  [122] Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске
14 декабря 2022 14:04  [101] "Выкса-фестиваль" в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля
14 декабря 2022 13:53  [127] "Горьковская ярмарка" откроется 23 декабря на двух площадках Нижнего Новгорода
14 декабря 2022 13:24  [343] Антибиотики обнаружены в куриных яйцах на территории Нижегородской области
Общество

Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами

14 декабря 2022 15:15  [64] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 100 единиц техники обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, сейчас в обработке задействовано 97 комбинированных дорожных машин и 19 пескоразбрасывателей.

Директор департамента Андрей Житников подчеркнул, что мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме.

Нижегородцы могут следить за движением техники на "Платформе "Лобачевский".

Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря.

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph