Влада и Роман - на верхней ступени пьедестала
Воспитанники СШОР №13 по настольному теннису Роман Виноградов и Влада Воронина завоевали золотые медали на Международных соревнованиях "Турнир сильнейших спортсменов "ТОП-24" в Москве. Об этом сообщили в депспорта Нижнего Новгорода.
Согласно информации, соревнования проходили среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 22 лет. В играх приняли участие теннисисты из разных регионов России, а также Белоруссии и Армении.
По результатам турнира 1 место среди юношей занял Роман Виноградов. Он занимается под руководством тренера Юрия Рыжова.
Влада Воронина завоевала золотую медаль в соревнованиях среди юниорок до 22 лет. Девушку тренирует Сергей Брусин, уточнили в департаменте.
Ещё одна представительница Нижегородской области - воспитанница спортивной школы "Радий" Кристина Курилкина - заняла 4 место на турнире.
Президент Федерации настольного тенниса Нижегородской области, директор МБУ "СШОР №13" Александр Марусич, Роман Виноградов и Влада Воронина являются лидерами в российском рейтинге.
По его сломам, результат Кристины Курилкиной также является достойным: на соревнованиях она показав свои бойцовские качества.
Напомним, Роман Виноградов год назад завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису.
Кроме того, нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с Первенства России по настольному теннису.
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