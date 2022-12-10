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Спорт

Нижегородцы завоевали золотые медали на Международных соревнованиях по настольному теннису

14 декабря 2022 19:03  [109] Спорт
Влада и Роман - на верхней ступени пьедестала

Влада и Роман - на верхней ступени пьедестала

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Воспитанники СШОР №13 по настольному теннису Роман Виноградов и Влада Воронина завоевали золотые медали на Международных соревнованиях "Турнир сильнейших спортсменов "ТОП-24" в Москве. Об этом сообщили в депспорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, соревнования проходили среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 22 лет. В играх приняли участие теннисисты из разных регионов России, а также Белоруссии и Армении.

По результатам турнира 1 место среди юношей занял Роман Виноградов. Он занимается под руководством тренера Юрия Рыжова.

Влада Воронина завоевала золотую медаль в соревнованиях среди юниорок до 22 лет. Девушку тренирует Сергей Брусин, уточнили в департаменте.

Ещё одна представительница Нижегородской области - воспитанница спортивной школы "Радий" Кристина Курилкина - заняла 4 место на турнире.

Президент Федерации настольного тенниса Нижегородской области, директор МБУ "СШОР №13" Александр Марусич, Роман Виноградов и Влада Воронина являются лидерами в российском рейтинге.

По его сломам, результат Кристины Курилкиной также является достойным: на соревнованиях она показав свои бойцовские качества.

Напомним, Роман Виноградов год назад завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису.

Кроме того, нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с Первенства России по настольному теннису.

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Теги:
Настольный теннис
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