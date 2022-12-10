Цены на свежие огурцы и помидоры в Нижегородской области поднялись почти на 20% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Цены на свежие огурцы и помидоры в Нижегородской области поднялись почти на 20%. Такие данные приводит Нижегородстат.

Согласно информации, индекс цен на продовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем в регионе составил 99,93%.

Так, на 8% снизились цены на капусту и на 1% - на морковь. При этом стоимость свежих огурцов и помидоров выросла на 18,5 - 19,6%. Также в среднем на 2,6% подорожали фрукты и цитрусовые.

Цены на яйца, говядину, мясные и рыбные консервы, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, сыры, чай, хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 0,9-2,1%, а стоимость мяса птицы, сахарного песка, подсолнечного масла и кондитерских изделий снизилась на 2,1 - 4,6%.

Индекс цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,25%.

В среднем на 0,6% снизились цены на стройматериалы, на 1,2 - 2,9% уменьшилась стоимость ювелирных изделий и некоторых электротоваров.

Также на за месяц на 1-2% повысились цены на моющие и чистящие средства, постельное белье, детскую обувь и на 0,4 - 0,6% подорожали меха и меховые изделия, галантерея, медикаменты, а также табачные изделия.

Стоимость дизельного тона выросла на 2,3%, а бензина - на 2,0%.

Индекс цен на услуги в прошедшем месяце составил 100,04%.

Услуги гостиниц подешевели на 3,1 - 4,9%, на 1,5% снизились цены на проезд в поездах дальнего следования. При этом на 1,7% подорожали авиабилеты.

Также отмечается рост цен на билеты в театры (9,3%), на ремонт обуви (2,6%) и парикмахерские (на 1,4%).

Ранее сообщалось, что более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступило в Нижегородскую область с начала ноября.

Также напомним, что минимальные розничные цены на весь алкоголь предлагается ввести в России.