Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2022 10:24  [86] Цены на свежие огурцы и помидоры в Нижегородской области поднялись почти на 20%
15 декабря 2022 10:00  [108] К 105-летию НГЛУ им.Н.А.Добролюбова в университете состоялся концерт помощника ректора, автора-исполнителя Олега Пикунова
15 декабря 2022 09:45  [97] Инна Ванькина: "Нужно создавать еще больше мест для дополнительного образования"
15 декабря 2022 09:06  [105] Ассоциация вузов "Образовательный округ" создана в ПФО
14 декабря 2022 18:42  [276] Школьники с освобождением от физкультуры будут заниматься по спецпрограммам
14 декабря 2022 18:16  [270] Руководители ДУКов Кстовского района в 2022 году были оштрафованы на 305 тысяч рублей
14 декабря 2022 17:51  [281] Видеокамеры в школах Нижегородской области будут интегрированы в систему "Безопасный город"
14 декабря 2022 17:33  [281] Крупный астероид максимально приблизится к Земле 15 декабря
14 декабря 2022 17:24  [341] Инвентаризация пострадавших от непогоды электросетей пройдет в Нижегородской области до конца года
14 декабря 2022 17:16  [169] Владимир Путин поручил продолжить вакцинацию россиян от гриппа
Общество

Цены на свежие огурцы и помидоры в Нижегородской области поднялись почти на 20%

15 декабря 2022 10:24  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Цены на свежие огурцы и помидоры в Нижегородской области поднялись почти на 20%. Такие данные приводит Нижегородстат.

Согласно информации, индекс цен на продовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем в регионе составил 99,93%.

Так, на 8% снизились цены на капусту и на 1% - на морковь. При этом стоимость свежих огурцов и помидоров выросла на 18,5 - 19,6%. Также в среднем на 2,6% подорожали фрукты и цитрусовые.

Цены на яйца, говядину, мясные и рыбные консервы, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, сыры, чай, хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 0,9-2,1%, а стоимость мяса птицы, сахарного песка, подсолнечного масла и кондитерских изделий снизилась на 2,1 - 4,6%.

Индекс цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,25%.

В среднем на 0,6% снизились цены на стройматериалы, на 1,2 - 2,9% уменьшилась стоимость ювелирных изделий и некоторых электротоваров.

Также на за месяц на 1-2% повысились цены на моющие и чистящие средства, постельное белье, детскую обувь и на 0,4 - 0,6% подорожали меха и меховые изделия, галантерея, медикаменты, а также табачные изделия.

Стоимость дизельного тона выросла на 2,3%, а бензина - на 2,0%.

Индекс цен на услуги в прошедшем месяце составил 100,04%.

Услуги гостиниц подешевели на 3,1 - 4,9%, на 1,5% снизились цены на проезд в поездах дальнего следования. При этом на 1,7% подорожали авиабилеты.

Также отмечается рост цен на билеты в театры (9,3%), на ремонт обуви (2,6%) и парикмахерские (на 1,4%).

Ранее сообщалось, что более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступило в Нижегородскую область с начала ноября.

Также напомним, что минимальные розничные цены на весь алкоголь предлагается ввести в России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Торговля Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph