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Общество

Проект "Вместе за Нижний" одержал победу в медиапремии "Матч ТВ"

16 декабря 2022 14:36  [62] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект "Вместе за Нижний" одержал победу в медиапремии "Матч ТВ". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, нижегородский проект победил в номинации "Лучший креатив" в зоне "Российский спорт".

Также хоккейный клуб "Торпедо" занял третье место в зоне КХЛ с роликом ко Дню матери.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что победа нижегородского проекта на федеральном уровне показывает уровень развития креативных индустрий региона.

Всего в рамках медиапремии "Матч ТВ" награды были выданы в 11 номинациях, поделенных на 4 зоны: РПЛ, КХЛ, "Российский спорт" и "Спортивные Федерации".

Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграли свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".

Также "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний", а коллекция одежды и аксессуаров проекта появилась в продаже в конце ноября.

К акции присоединилась и нижегородская телебашня. 

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