Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь услугами суррогатного материнства могут воспользоваться только семьи, в которых хотя бы у одного супруга есть гражданство России, или одинокие женщины с российским гражданством, не имеющие возможности выносить и родить ребенка по медицинским показателям.

Пары, не зарегистрировавшие брак, а также иностранцы и одинокие мужчины не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей.

Закон предусматривает внесение изменений в Семейный Кодекс, закон "О гражданстве Российской Федерации", федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации".

Напомним, Госдума рассмотрела законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в начале декабря.

Перед рассмотрением спикер парламента Вячеслав Володин заявлял, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных у суррогатных матерей. Оборот нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

Ранее сообщалось, что почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году.