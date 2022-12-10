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Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России

19 декабря 2022 15:23  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь услугами суррогатного материнства могут воспользоваться только семьи, в которых хотя бы у одного супруга есть гражданство России, или одинокие женщины с российским гражданством, не имеющие возможности выносить и родить ребенка по медицинским показателям. 

Пары, не зарегистрировавшие брак, а также иностранцы и одинокие мужчины не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей.

Закон предусматривает внесение изменений в Семейный Кодекс, закон "О гражданстве Российской Федерации", федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации".

Напомним, Госдума рассмотрела законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в начале декабря.

Перед рассмотрением спикер парламента Вячеслав Володин заявлял, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных у суррогатных матерей. Оборот нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

Ранее сообщалось, что почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
демография Дети
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