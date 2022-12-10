Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормовском районе Общество

Фото: соцсети "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормовском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.

Согласно информации, сейчас проходит уборка снега на отремонтированных трамвайных путях.

Перед запуском трамваев пройдет проверка и регулировка контактной сети. Также будет проведен тестовый запуск.

Напомним, движение трамваев №6 и №7 в связи с модернизацией трамвайных путей было приостановлено 5 ноября.

Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе завершится до конца года.