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Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормовском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.
Согласно информации, сейчас проходит уборка снега на отремонтированных трамвайных путях.
Перед запуском трамваев пройдет проверка и регулировка контактной сети. Также будет проведен тестовый запуск.
Напомним, движение трамваев №6 и №7 в связи с модернизацией трамвайных путей было приостановлено 5 ноября.
Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе завершится до конца года.
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