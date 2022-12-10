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Праздник "Новогодний кинолог 2023" пройдет в нижегородском Зооцентре "Надежда" 5 января. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, мероприятие для детских кинологических групп, воспитанников секции конного спорта и детей с ОВЗ пройдет с 10:00 до 14.00.
В празднике примут участие около 200 воспитанников Зооцентра, их родители и гости. Для них будет организована новогодняя елка, веселые старты со своими питомцами, конкурсы "Кенгуру", "Курица-несушка", "Страшный хозяин".
Также в 12:00 состоится семинар "Танцы с собаками: как это сделано". Участники узнают о правилах этого спорта, танцевальные пары представят свои номера и расскажут об этапах постановки этих танцев.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить экскурсии в "Заповедных кварталах" 4 и 5 января.
Также напомним, что в ноябре в зооцентре "Надежда" открылся новый крытый манеж.
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