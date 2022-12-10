Праздник "Новогодний кинолог 2023" пройдет в нижегородском Зооцентре "Надежда" 5 января Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Праздник "Новогодний кинолог 2023" пройдет в нижегородском Зооцентре "Надежда" 5 января. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, мероприятие для детских кинологических групп, воспитанников секции конного спорта и детей с ОВЗ пройдет с 10:00 до 14.00.

В празднике примут участие около 200 воспитанников Зооцентра, их родители и гости. Для них будет организована новогодняя елка, веселые старты со своими питомцами, конкурсы "Кенгуру", "Курица-несушка", "Страшный хозяин".

Также в 12:00 состоится семинар "Танцы с собаками: как это сделано". Участники узнают о правилах этого спорта, танцевальные пары представят свои номера и расскажут об этапах постановки этих танцев.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить экскурсии в "Заповедных кварталах" 4 и 5 января.

Также напомним, что в ноябре в зооцентре "Надежда" открылся новый крытый манеж.