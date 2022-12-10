Юрий Шалабаев выберет главу Нижегородского района по результатам личного интервью

администрация Нижегородского района
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Юрий Шалабаев проведет интервью с четырьмя кандидатами на пост главы Нижегородского района. Об этом глава Нижнего Новгорода рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации, после прохождения ассессмента в кадровый резерв администрации города вошли четыре кандидата: Александр Иванов, Сергей Крутов, Алексей Рыболовлев и Александр Щенников.
Решение о назначении примет Юрий Шалабаев по итогам встреч с каждым участником конкурса.
Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа. Он занимал этот пост с октября 2020 года.
На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.
Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района в конце октября.
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