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Политика

Юрий Шалабаев выберет главу Нижегородского района по результатам личного интервью

09 января 2023 14:47  [3] Политика
администрация Нижегородского района

администрация Нижегородского района

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев проведет интервью с четырьмя кандидатами на пост главы Нижегородского района. Об этом глава Нижнего Новгорода рассказал в своем Telegram-канале.

Согласно информации, после прохождения ассессмента в кадровый резерв администрации города вошли четыре кандидата: Александр Иванов, Сергей Крутов, Алексей Рыболовлев и Александр Щенников.

Решение о назначении примет Юрий Шалабаев по итогам встреч с каждым участником конкурса.

Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа.  Он занимал этот пост с октября 2020 года.

На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.

Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района в конце октября.

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Теги:
Назначения Нижегородский район
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