Минцифры пояснило, как и где оформить электронный полис ОМС Общество

С 1 декабря года в Нижегородской области начали действовать цифровые полисы ОМС. Согласно информации, цифровой полис представляет собой код записи о гражданине в едином регистре застрахованных лиц Государственной информационной системы ОМС. Он хранится в личном кабинете на портале Госуслуг и доступен на любом устройстве.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, оформить электронный полис ОМС себе и ребёнку можно на портале Госуслуг.

Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте и подать заявку на оформление электронного документа. Готов в течение одного рабочего дня, подчеркнули в ведомстве.

Причём если у гражданина уже есть номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически.

Для оформления полиса ребёнку необходимо загрузить данные свидетельства о рождении в профиле родителя.

После оформления носить с собой бумажный документ не обязательно, а в поликлинике будет достаточно будет показать электронный полис на экране телефона.

Также в ведомстве добавили, что на портале Госуслуг можно поменять страховую компанию и регион страхования при переезде, приостановить и возобновить действие полиса ОМС.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что данные о владельцах, оформивших полис ранее, будут автоматически включены в регистр, и менять полис не надо. Также данные будут автоматически заноситься при рождении или получении российского гражданства.

Глава регионального Минздрава рекомендовал на переходный период (в течение I квартала 2023 года) иметь при себе действующий полис или документ с единым номером при обращении в медицинские учреждения.

Напомним, что объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области.