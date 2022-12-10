Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 января 2023 15:20  [39] Минцифры пояснило, как и где оформить электронный полис ОМС
10 января 2023 15:11  [41] Более тысячи газовиков работают в Нижегородской области в усиленном режиме в связи с аномальными холодами
10 января 2023 15:04  [58] Как не "заработать" обморожение?
10 января 2023 14:45  [108] Максимальная плата за детский сад в 2023 году установлена в Нижегородской области
10 января 2023 13:46  [138] Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области
10 января 2023 13:06  [126] ПАО "ГАЗ" установило современные газоочистные установки на заводе в Нижнем Новгороде
10 января 2023 12:58  [173] Водитель автобуса Т-57 в Нижнем Новгороде уволен за прием оплаты проезда на личную карту
10 января 2023 12:19  [242] Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода
10 января 2023 12:05  [163] Нижегородцы принимают участие в подготовке законопроекта о тишине на сайте Заксобрания
10 января 2023 11:45  [168] Десять нижегородцев пострадали из-за аномально холодной погоды в регионе
Общество

Минцифры пояснило, как и где оформить электронный полис ОМС

10 января 2023 15:20  [39] Общество

С 1 декабря года в Нижегородской области начали действовать цифровые полисы ОМС. Согласно информации, цифровой полис представляет собой код записи о гражданине в едином регистре застрахованных лиц Государственной информационной системы ОМС. Он хранится в личном кабинете на портале Госуслуг и доступен на любом устройстве.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, оформить электронный полис ОМС себе и ребёнку можно на портале Госуслуг.

Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте и подать заявку на оформление электронного документа. Готов в течение одного рабочего дня, подчеркнули в ведомстве.

Причём если у гражданина уже есть номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически.

Для оформления полиса ребёнку необходимо загрузить данные свидетельства о рождении в профиле родителя.

После оформления носить с собой бумажный документ не обязательно, а в поликлинике будет достаточно будет показать электронный полис на экране телефона.

Также в ведомстве добавили, что на портале Госуслуг можно поменять страховую компанию и регион страхования при переезде, приостановить и возобновить действие полиса ОМС.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что данные о владельцах, оформивших полис ранее, будут автоматически включены в регистр, и менять полис не надо. Также данные будут автоматически заноситься при рождении или получении российского гражданства.

Глава регионального Минздрава рекомендовал на переходный период (в течение I квартала 2023 года) иметь при себе действующий полис или документ с единым номером при обращении в медицинские учреждения.

Напомним, что объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги ОМС Страхование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph