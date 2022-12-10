Задержки в поставке ряда лекарств могут возникнуть в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задержки в поставке ряда лекарств могут возникнуть в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Росздравнадзор.

Согласно информации, задержки возникают из-за повышенного спроса на некоторые препараты, что вызывает логистические проблемы поставщиков и производителей.

Отмечается, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

Также в Росздравнадзоре сообщили, что временным отсутствием некоторых лекарств начали пользоваться мошенники, которые предлагают доставку нужных препаратов за плату.

"Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рецептурные лекарства начнут продавать через интернет.

Также напомним, что Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек.