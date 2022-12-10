Первый случай заражения подвидом COVID-19 "кракен" обнаружен в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый случай заражения подвидом COVID-19 "кракен" обнаружен в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, коронавирус подвида "кракен" был обнаружен в Пензенской области.

Отмечается, что он был выявлен благодаря мониторингу данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, которые каждый день загружают в национальную базу VGARus.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Пётр Чумаков рассказал о новом штамме. По его словам, пугающее название "кракена" ничего не значит, и это довольно слабый вариант вируса.

Напомним, в Нижегородской области в последнее время широкое распространение получил новый вариант "омикрона" - штамм "кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Нижегородской области было выявлено 90 случаев заражения коронавирусом. Все в регионе с начала пандемии было зафиксировано 501 541 случаев.