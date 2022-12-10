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Общество

Земельные льготы для героев России и полных кавалеров ордена Славы предложили распространить на их семьи

16 января 2023 18:39  [84] Общество

В Госдуму РФ по инициативе депутатов фракции "Единой России" внесён законопроект о расширении земельных льгот для героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы. Об этом сообщает телеканал "360".

Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, инициатива предполагает передачу по наследству права на бесплатный земельный участок жёнам, детям и родителям Героев России и полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время льготой Герои могут воспользоваться только лично.

По словам депутата, расширение льготы важно в том случае, когда звание Героя или орден Славы присваивают посмертно - чтобы его семья могла воспользоваться всеми правами и претендовать на земельный участок.

Кроме того, предлагается расширить функционал самого участка, чтобы использовать землю не только под постройку дома, для ведения садоводства или личного подсобного хозяйства, но и для фермерской деятельности.

"Для семей, которые потеряли кормильца, это будет дополнительной помощью", — подчеркнул Чаплин.

Ранее сообщалось, что меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, действующие меры поддержки будут распространяться на всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля.

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Теги:
Армия Военные Льготы
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