Вдовы погибших военных будут получать максимальные социальные выплаты Общество

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о максимальном размере социальных выплат супругам погибших военнослужащих во время выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

Законопроект, подготовленный депутатами всех фракций Госдумы и сенаторами, предусматривает внесение поправок в закон "О ветеранах".

В документе говорится, что социальные выплаты распространят на всех супругов вне зависимости от состава семьи, в которой они сейчас проживают.

Отмечается, что в настоящее время законами не предусмотрены меры поддержки при том условии, если вдова живёт не только с детьми, но и, к примеру, с родителями.

Новый законопроект позволит получать социальную поддержку всем супругам погибших военных, вне зависимости от каких-либо условий.

"Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, действующие меры поддержки будут распространяться на всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля.