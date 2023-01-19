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Экономика

Индексацию зарплат российских бюджетников проведут в январе

18 января 2023 17:35  [409] Экономика

Правительство России проведёт индексацию зарплат в бюджетной сфере уже в январе текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с работниками Обуховского машиностроительного завода, сообщает телеканал "360".

Так, в ходе мероприятия президенту был задан вопрос об индексации зарплат в условиях инфляции.

Глава государства отметил, что вопрос благосостояния россиян - животрепещущий и ключевой, который имеет несколько решений.

"Мы будем продолжать обязательно работать по этому направлению. В этой связи правительство имеет поручение уже в январе, вот сейчас, провести индексацию в бюджетной сфере", — сказал Путин.

Также в ходе беседы президент подчеркнул, что уровень промышленного производства в стране серьёзно возрос после ухода с рынка иностранных партнёров. Причём , добавил глава государства, российские компании с лёгкостью заняли освободившиеся ниши.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей.

Кроме того, размер минимального размера оплаты труда с 1 января повышен до 16 242 рублей. По отношению к 2022 году МРОТ вырос на 6,3%.

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Теги:
Владимир Путин Зарплата
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