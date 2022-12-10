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Intervals Festival вновь пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2023 года. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, фестиваль пройдет с 25 по 27 августа.
Локации и художники, которые примут участие в Intervals, пока неизвестны, но нижегородцы вновь смогут увидеть "впечатляющие и актуальные медиаинсталляции".
Напомним, в 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.
Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.
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