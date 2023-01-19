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Депутаты Думы Нижнего Новгорода предложили продлить программу по "умным остановкам"

20 января 2023 15:53  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству рассмотрела вопрос о реализации концессионного соглашения с ПАО "Ростелеком" по монтажу "умных остановок", заслушали доклад об уборке снега и размещении рекламных конструкций на территории города.

Напомним, что в Нижнем Новгороде установлены и подключены 334 "умные остановки", из которых 318 павильонов были приняты, а по 16 остановкам были выявлены замечания при приемке.

Зампредседателя комиссии Герман Карачевский отметил, что программу необходимо продлить, так как "умные остановки" доказали свою эффективность и получили положительный отклик от нижегородцев.

Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович добавил, что в 2028 году остановочные павильоны перейдут в собственность муниципалитета, и город должен принять их в исправном техническом состоянии. Например, в морозы возникают определенные ошибки в передаче данных на табло остановок.

"С учетом того, что маршрутная сеть города меняется, полным ходом идет модернизация электротранспорта, городу необходимы современные остановки с информацией о трафике, интервалах движения общественного транспорта, удобные для наших жителей", – сказал он.

В ходе своего доклада директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Андрей Житников рассказал, что с территории города зимой вывезено уже 780 тысяч кубометров снега. В среднем каждый день в Нижнем Новгороде работает 350 единиц техники, ночью - 270. Также в уборке задействовано более 700 дорожных рабочих днем и 280 человек ночью.

Последним вопросом заседания стало размещение рекламных конструкций на элементах улично-дорожной сети города. Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 1906 таких объектов.

Депутаты предложили размещать на рекламных конструкциях информации для пассажиров об актуализации маршрутной сети Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что более 53 млн рублей задолжали операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода.

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