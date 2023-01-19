Ямочный ремонт дорог продолжается в Нижегородском районе Общество

Фото: администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородском районе продолжается ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, дорожные рабочие для устранения дефектов дорожного полотна используют метод "холодного асфальта", а также брусчатку.

23 января работы ведутся на улицах Горького, Костина, Пискунова и ряде других.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт провели в январе на ряде улиц Автозаводского района. Также сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году за 189 млн рублей.