Ямочный ремонт дорог продолжается в Нижегородском районе

Фото: администрация Нижегородского района
В Нижегородском районе продолжается ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в администрации района.
Согласно информации, дорожные рабочие для устранения дефектов дорожного полотна используют метод "холодного асфальта", а также брусчатку.
23 января работы ведутся на улицах Горького, Костина, Пискунова и ряде других.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт провели в январе на ряде улиц Автозаводского района. Также сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году за 189 млн рублей.
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