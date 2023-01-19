Молодёжная палата при Гордуме Нижнего Новгорода подвела итоги деятельности пятого созыва Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Гордума Нижнего Новгорода 25 января провела первое заседание в 2023 году. В ходе мероприятия депутаты приняли отчёт об итогах деятельности Молодёжной палаты пятого созыва, представленный её председателем Артёмом Чагаевым.

Напомним, состав палаты был сформирован в феврале 2021 года сроком на два года, за это время состоялось 12 заседаний. Кроме того, представители палаты присутствовали на 74 заседаниях постоянных комиссий Гордумы, а также приняли участие в реализации более 100 мероприятий - в том числе празднования 10-летия Молодёжной палаты, а также грантовых проектов и конкурсов. дискуссионных клубов и дебатов.

Также молодёжное крыло активно сотрудничало со школами города, в том числе проводя для учащихся экскурсии по городской Думе.

Как рассказал Артём Чагаев, в ходе работы пятого созыва члены Молодёжной палаты организовали три Форума нормотворческих инициатив. Если первый из них, состоявшийся в мае 2021 года, был городским, то в ноябре прошлого года третий Форум приобрёл уже межрегиональный масштаб.

"Пятый созыв Молодёжной палаты работал достаточно активно. Мы проводили свои и принимали участие в городских и региональных мероприятиях. Сейчас объявлен набор кандидатов в Молодёжную палату шестого созыва. В городе много ребят, заинтересованных возможностью войти в её состав", – подытожил Артём Чагаев.

По словам председателя Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, Молодёжная палата – это важный и нужный молодёжный общественный институт, который за 10 лет своего существования превратился в настоящее молодёжное движение.

"Ребята раскрывают свой потенциал, находят единомышленников, пробуют себя в нормотворческой деятельности и в реализации социально значимых проектов. Надеюсь, что костяк Молодёжной палаты пятого созыва пройдёт и в шестой созыв", - подчеркнул спикер Гордумы.

Напомним, приём заявок на участие в конкурсе по формированию Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода шестого созыва стартовал 16 января, документы принимаются до 14 февраля включительно. Конкурс по формированию шестого созыва Молодёжной палаты пройдёт 20, 21 и 22 февраля.

Согласно Положению, членом палаты может быть гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Всего в новый состав Молодёжной палаты войдут 35 членов.