Лучшие студенты Мининского университета смогут трудоустроиться в нижегородской "Школе 800" Общество

Фото: пресс-служба Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лучшие студенты Мининского университета смогут трудоустроиться в нижегородской "Школе 800". Об этом сообщили в пресс-службе НГПУ.

Как рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, планируется, что в текущем году "Школа 800" станет опытной площадкой для развития наставничества.

Студенты Мининского университета будут интегрироваться в процесс обучения через выстраивание модели наставничества "педагог — студент". Опытные учителя поделятся с учащимися старших курсов педвуза своими знаниями и практическими навыками, а также упростят процесс вхождения новичков в профессию. После прохождения практики лучшим студентам предложат постоянное трудоустройство.

В настоящее время идет отбор студентов для прохождения практики в "Школе 800". Уже определены 20 учащихся на такие вакансии, как учителя начальных классов, а также учителя математики, истории, технологии и других.

Ранее сообщалось, что более 1200 заявлений на зачисление поступило в нижегородскую "Школу 800".

Напомним, образовательный процесс в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах начнется 27 февраля.