Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2023 17:10  [10] Тепло для солдата: автозаводцы отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации
26 января 2023 17:06  [32] Новый Почётный знак "За служение людям" учредили в Нижегородской области
26 января 2023 16:52  [58] Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей
26 января 2023 16:43  [111] Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к прогнозируемому снегопаду
26 января 2023 16:22  [81] Эксперимент по борьбе с "просрочкой" и нелегальным табаком проведут в российских магазинах
26 января 2023 15:58  [104] Евгений Люлин и Андрей Гнеушев наградили отличившихся нижегородцев на заседании ЗСНО 26 января
26 января 2023 15:57  [90] Сроки сноса аварийного дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде еще не определены
26 января 2023 15:24  [130] "Аэрофлот" и "Россия" стали самыми пунктуальными авиакомпаниями в аэропорту Нижнего Новгорода
26 января 2023 15:06  [105] Отделение РДДМ "Движение первых" открылось в Дзержинске
26 января 2023 14:52  [132] Четыре участка ливневой канализации отремонтируют в Нижнем Новгороде за 12,7 млн рублей
Общество

Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей

26 января 2023 16:52  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, АНО "АСИРИС" начинает работы по реализации концепции ревитализации (воссоздания и оживления городского пространства - прим. ред.) квартала церкви Трех Святителей. В ее основе - туристско-рекреационная модель развития территории, базирующаяся на культурных и символических ресурсах.

В этом году планируется отреставрировать пять ОКН регионального значения, расположенных на ул. Короленко, д.18, 30, 38, 40 и ул. Славянской, 3. Для них уже спроектированы проекты по будущему использования.

Так, в доме на улице Славянской,3 появится исторический ресторан и кондитерская, связанная с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным.

На улице Короленко, 18 появится штаб волонтерского движения "Том Сойер фест" и его музей истории, а также туристско-информационный центр. В здании будет сохранена историческая планировка. На втором этаже будет обустроено многофункциональное общественное пространство с музейной функцией и подлинными предметами быта.

В дома 38 и 40 по улице Короленко буду реализованы проекты, связанные с модой и стилем.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

Также напомним, что территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство ОКН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph