Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, АНО "АСИРИС" начинает работы по реализации концепции ревитализации (воссоздания и оживления городского пространства - прим. ред.) квартала церкви Трех Святителей. В ее основе - туристско-рекреационная модель развития территории, базирующаяся на культурных и символических ресурсах.

В этом году планируется отреставрировать пять ОКН регионального значения, расположенных на ул. Короленко, д.18, 30, 38, 40 и ул. Славянской, 3. Для них уже спроектированы проекты по будущему использования.

Так, в доме на улице Славянской,3 появится исторический ресторан и кондитерская, связанная с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным.

На улице Короленко, 18 появится штаб волонтерского движения "Том Сойер фест" и его музей истории, а также туристско-информационный центр. В здании будет сохранена историческая планировка. На втором этаже будет обустроено многофункциональное общественное пространство с музейной функцией и подлинными предметами быта.

В дома 38 и 40 по улице Короленко буду реализованы проекты, связанные с модой и стилем.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

Также напомним, что территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена.