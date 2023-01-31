Коммунальные отходы составляют менее 1% от всех образующихся в России Общество

В России в год образуется 58 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, в то время как всех остальных видов отходов, включая промышленные, - порядка 8 млрд тонн. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"ТКО составляет меньше 1%. И если мы говорим про основную задачу — снижение антропогенного воздействия, то объёмы воздействия со стороны промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов в отношении ТКО несравнимые, те просто более видимые для жителей", — цитирует телеканал "360" слова Буцаева.

Он рассказал о новом федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла", его целями является создание инфраструктуры, нормативной базы, развитие технологий и спроса.

Так, пояснил гендиректор РЭО, по закону предприятие должно платить экосбор за негативное воздействие на окружающую среду, но на этом можно сэкономить - и направить деньги в инвестиционную программу для развития инфраструктуры, связанной с переработкой указанного вида отхода в сырьё, которое в дальнейшем можно также экономически эффективно использовать.

Для этого будет создана специальная инфраструктура, связанная с переработкой, в том числе глубокой, отходов во вторсырьё и его использованием при производстве новой продукции.

Так, в рамках пилотного проекта к 2025 году будет создано восемь экопромышленных парков. Их проектирование практически завершено, сейчас идёт этап экспертиз, строительство начнётся уже в марте–апреле этого года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО. А резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.