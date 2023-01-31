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Общество

Путин поручил правительству разработать программу льготной ипотеки для молодёжи

01 февраля 2023 10:41  [96] Общество

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров поручение разработать предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодых семей и молодёжи. Об этом сообщает телеканал "360".

Правительство должно представить инициативы до 1 июля 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что программу выдачи семейной ипотеки в России расширят. В частности, кредиты по ставке в 6% в рамках программы смогут брать россияне, воспитывающие двоих детей, которым ещё не исполнилось 18 лет. Средства можно потратить на покупку или строительство жилья, а также приобретение земельного участка.

Напомним, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июля 2024 года. Взять кредит на покупку жилья по ней можно за 8% годовых. Максимальный субсидируемый кредит по льготной ставке в регионах - и в Нижегородской области в частности - составляет 6 млн рублей.

Кроме того, в октябре этого года программа региональной льготной ипотеки принята в Нижегородской области. В этом году на программу в бюджете заложен 31 млн рублей, а в следующем году планируется выделить уже более 180 млн рублей.

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Теги:
Ипотека Льготы Молодежь
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