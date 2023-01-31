Делегация правительства Республики Беларусь посетила промышленные предприятия Нижнего Новгорода

Фото:
Делегация правительства Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили промышленные предприятия Нижнего Новгорода 1 февраля.
Так, во время визита на завод "Красное Сормово" делегация осмотрела цеха предприятия, где ознакомилась с производственными возможностями, результатами внедрения цифровых технологий и опытом строительства сухогрузов проекта RSD59.
Таже делегация посетила Горьковский автозавод, где ей были продемонстрированы модельный ряд коммерческих автомобилей ГАЗ и технологии их производства.
Роман Головченко отметил, что Республика Беларусь заинтересована в масштабном сотрудничестве промышленных предприятий страны с компаниями региона.
Глеб Никитин добавил, что одной из главных тем обсуждения перспектив совместных проектов стал транспорт. В частности, белорусские коллеги заинтересованы в производстве нижегородских судов.
Кроме того, в рамках визита исполнительный директор компании "Цифровое пространство" Михаил Евстифеев продемонстрировал электронные системы обучения персонала с применением технологией виртуальной реальности, проект школьного образования "VR-Школа" для создания интереса к обучению и ранней профориентации школьников, а также иммерсивный виртуальный гид по Нижнему Новгороду. Отдельно прозвучало предложение о создании в рамках культурного обмена виртуального гида российско-белорусских отношений для школьников России и Белоруссии.
Ранее Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН".
Также напомним, что Глеб Никитин и Роман Головченко 1 февраля открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+