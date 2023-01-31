Делегация правительства Республики Беларусь посетила промышленные предприятия Нижнего Новгорода Экономика

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Делегация правительства Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили промышленные предприятия Нижнего Новгорода 1 февраля.

Так, во время визита на завод "Красное Сормово" делегация осмотрела цеха предприятия, где ознакомилась с производственными возможностями, результатами внедрения цифровых технологий и опытом строительства сухогрузов проекта RSD59.

Таже делегация посетила Горьковский автозавод, где ей были продемонстрированы модельный ряд коммерческих автомобилей ГАЗ и технологии их производства.

Роман Головченко отметил, что Республика Беларусь заинтересована в масштабном сотрудничестве промышленных предприятий страны с компаниями региона.

Глеб Никитин добавил, что одной из главных тем обсуждения перспектив совместных проектов стал транспорт. В частности, белорусские коллеги заинтересованы в производстве нижегородских судов.

Кроме того, в рамках визита исполнительный директор компании "Цифровое пространство" Михаил Евстифеев продемонстрировал электронные системы обучения персонала с применением технологией виртуальной реальности, проект школьного образования "VR-Школа" для создания интереса к обучению и ранней профориентации школьников, а также иммерсивный виртуальный гид по Нижнему Новгороду. Отдельно прозвучало предложение о создании в рамках культурного обмена виртуального гида российско-белорусских отношений для школьников России и Белоруссии.

Ранее Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН".

Также напомним, что Глеб Никитин и Роман Головченко 1 февраля открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум.