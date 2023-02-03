Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2023 17:33  [62] Более 400 человек участвуют в форуме "Практическая кардиология: достижения и перспективы" в Нижнем Новгороде
03 февраля 2023 17:18  [70] Увеличение материнского капитала для отдельных профессий посчитали нецелесообразным
03 февраля 2023 16:58  [78] Жителей Нижнего Новгорода пригласили участвовать в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!"
03 февраля 2023 16:53  [78] Фасад ЦРБ в Урене будет полностью обновлен в 2023 году
03 февраля 2023 16:34  [93] Сотрудник АПЗ Андрей Мишагин стал получателем стипендии от Президента РФ
03 февраля 2023 16:22  [138] Родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества
03 февраля 2023 15:57  [108] Учащиеся лицея №40 Нижнего Новгорода побывали на Арзамасском приборостроительном заводе
03 февраля 2023 15:19  [155] Поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
03 февраля 2023 15:07  [229] Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
03 февраля 2023 15:03  [140] Более 4 тысяч камер в Нижегородской области интегрировано в АПК "Безопасный город"
Общество

Увеличение материнского капитала для отдельных профессий посчитали нецелесообразным

03 февраля 2023 17:18  [70] Общество

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением увеличить сумму материнского капитала для работников здравоохранения на 25%. Он пояснил свою позицию необходимостью поддержки медработников на фоне острой нехватки кадров в медицине и большой нагрузки на врачей.

Но данная инициатива нашла отклик не у всех. Так, депутат Госдумы от партии "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась насчёт предложения коллеги скептически.

"Я не считаю, что нужно в материнском семейном капитале либо в других льготах делать какие-то преференции. У нас сегодня единое, универсальное пособие для семей с детьми рассчитывается в зависимости от дохода на каждого члена семьи, но никак не в зависимости от профессиональной деятельности, которой занимаются семьи. Все дети и все матери для Российской Федерации равны", — обозначила свою позицию депутат в интервью телеканалу "360".

Напомним, с 1 февраля в России проиндексирован ряд социальных выплат на 11,9%. Так, размер материнского капитала на первого ребёнка вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей.

Средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph