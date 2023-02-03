Увеличение материнского капитала для отдельных профессий посчитали нецелесообразным Общество

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением увеличить сумму материнского капитала для работников здравоохранения на 25%. Он пояснил свою позицию необходимостью поддержки медработников на фоне острой нехватки кадров в медицине и большой нагрузки на врачей.

Но данная инициатива нашла отклик не у всех. Так, депутат Госдумы от партии "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась насчёт предложения коллеги скептически.

"Я не считаю, что нужно в материнском семейном капитале либо в других льготах делать какие-то преференции. У нас сегодня единое, универсальное пособие для семей с детьми рассчитывается в зависимости от дохода на каждого члена семьи, но никак не в зависимости от профессиональной деятельности, которой занимаются семьи. Все дети и все матери для Российской Федерации равны", — обозначила свою позицию депутат в интервью телеканалу "360".

Напомним, с 1 февраля в России проиндексирован ряд социальных выплат на 11,9%. Так, размер материнского капитала на первого ребёнка вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей.

Средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.