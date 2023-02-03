Нижегородское "Торпедо" выиграло у "Динамо" из Минска в очередном матче КХЛ Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородский ХК "Торпедо" в очередном матче чемпионата КХЛ на своей площадке выиграл у минского "Динамо" со счетом 3:2.

Как сообщается на сайте hctorpedo.ru, по ходу матча нижегородцам пришлось отыгрываться: открыв счет в игре, "Торпедо" затем дважды позволило сопернику забросить шайбу в свои ворота.

В итоге нижегородцы одержали волевую победу. У торпедовцев в этом матче шайбы забросили Андрей Белевич, Антон Сизов и Александр Дарьин.

Свой следующий матч в КХЛ "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 7 февраля. Соперником подопечных Игоря Ларионова в ближайший вторник станет ХК "Адмирал" из Владивостока.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у "Салавата Юлаева" и вышел в плей-офф КХЛ.