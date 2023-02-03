Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
05 февраля 2023 11:08  [56] Нижегородское "Торпедо" выиграло у "Динамо" из Минска в очередном матче КХЛ
02 февраля 2023 12:04  [406] Игорь Ларионов: "Говорить о том, что миссия выполнена, рано"
02 февраля 2023 09:23  [411] Нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у "Салавата Юлаева" и вышел в плей-офф КХЛ
31 января 2023 14:56  [386] Спортсмены из Нижегородской области завоевали 30 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады
31 января 2023 12:12  [507] Юрий Ерофеев: "Верю, что нижегородское "Торпедо" выступит в плей-офф Кубка Гагарина достойно и пройдет как можно дальше"
31 января 2023 09:02  [636] Глеб Никитин поздравил нижегородское "Торпедо" с победой над СКА в выездном матче КХЛ
29 января 2023 11:35  [559] Около трех тысяч нижегородцев получили знаки отличия комплекса ГТО в 2022 году
26 января 2023 09:35  [677] Пресс-служба ФК "Пари НН" опровергла информацию о подписании Дзюбы
25 января 2023 14:48  [657] "Лыжня России - 2023" состоится в Нижнем Новгороде 11 февраля
24 января 2023 18:04  [515] Денис Глушаков находится на просмотре в ФК "Пари Нижний Новгород"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" выиграло у "Динамо" из Минска в очередном матче КХЛ

05 февраля 2023 11:08  [56] Спорт
Фото: hctorpedo.ru

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородский ХК "Торпедо" в очередном матче чемпионата КХЛ на своей площадке выиграл у минского "Динамо" со счетом 3:2.

Как сообщается на сайте hctorpedo.ru, по ходу матча нижегородцам пришлось отыгрываться: открыв счет в игре, "Торпедо" затем дважды позволило сопернику забросить шайбу в свои ворота.

В итоге нижегородцы одержали волевую победу. У торпедовцев в этом матче шайбы забросили Андрей Белевич, Антон Сизов и Александр Дарьин.

Свой следующий матч в КХЛ "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 7 февраля. Соперником подопечных Игоря Ларионова в ближайший вторник станет ХК "Адмирал" из Владивостока.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у "Салавата Юлаева" и вышел в плей-офф КХЛ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торпедо Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph