Отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода. Соответствующие поручение департаменту спорта и физической культуры дал глава города Юрий Шалабаев во время посещения спортивной школы ДС "Юность".

Согласно информации, в спортивной школе открыты 5 направлений: бочча, напольный кёрлинг, настольный теннис, специальный и следж-хоккей. Занятие здесь бесплатные. Планируется, что здесь будут обучаться до 200 человек.

Также Юрий Шалабаев поручил открыть в "Юности" направления для спортсменов с проблемами здоровья по многоборью настольных спортивных игр, пауэрлифтингу, плаванию и художественной гимнастике.

Кроме того, поручено проработать вопрос открытия отделений по адаптивным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в других нижегородских ФОКах.

Как рассказал директор городского депспорта Антон Ермаков, адаптивные виды спорта позволяют начинающим спортсменам улучшить свое физическое состояние, развить ловкость, координацию, силу и выносливость.

Тренеры и спортсмены также отметили, что занятия адаптивными видами спорта помогают человеку с заболеванием социализироваться.

Ранее сообщалось, что два спортивных манежа будет построено в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года.