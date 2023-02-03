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Отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода. Соответствующие поручение департаменту спорта и физической культуры дал глава города Юрий Шалабаев во время посещения спортивной школы ДС "Юность".
Согласно информации, в спортивной школе открыты 5 направлений: бочча, напольный кёрлинг, настольный теннис, специальный и следж-хоккей. Занятие здесь бесплатные. Планируется, что здесь будут обучаться до 200 человек.
Также Юрий Шалабаев поручил открыть в "Юности" направления для спортсменов с проблемами здоровья по многоборью настольных спортивных игр, пауэрлифтингу, плаванию и художественной гимнастике.
Кроме того, поручено проработать вопрос открытия отделений по адаптивным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в других нижегородских ФОКах.
Как рассказал директор городского депспорта Антон Ермаков, адаптивные виды спорта позволяют начинающим спортсменам улучшить свое физическое состояние, развить ловкость, координацию, силу и выносливость.
Тренеры и спортсмены также отметили, что занятия адаптивными видами спорта помогают человеку с заболеванием социализироваться.
Ранее сообщалось, что два спортивных манежа будет построено в Нижегородской области в 2023 году.
Также напомним, что центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года.
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