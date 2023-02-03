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Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9.
Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.
Согласно информации, специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Отобранные пробы воздуха направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований.
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