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Общество

Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове

07 февраля 2023 13:10  [3] Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9. 

Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.

Согласно информации, специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Отобранные пробы воздуха направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований.

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Теги:
Кстовский район Пожар Роспотребнадзор
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