Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9.

Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.

Согласно информации, специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Отобранные пробы воздуха направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований.