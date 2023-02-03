Жители Дзержинского округа уже подали около 20 заявок на участие в проекте "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Дзержинского округа уже подали около 20 заявок на участие в проекте "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, в основном сейчас поступают заявки от жителей тех поселков, которые не успели их подать в прошлом году. Чаще всего они касаются ремонта поселковых дорог.

Жителям округа для участия в проекте необходимо собрать инициативные группы и подать заявления в департамент управления делами администрации Дзержинска (пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или на сайте администрации через "Обращения".

Напомним, прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" в Нижегородской области стартовал 1 февраля. На реализацию проекта в Нижегородской области выделено 1,2 млрд рублей, а в Нижнем Новгороде - 180 млн рублей.