Почти 1,4 млн штрафов взыскано на платных парковках Нижнего Новгорода с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 1,4 млн штрафов взыскано на платных парковках Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию города.

Согласно информации, в 2023 году по фактам неоплаты парковки в Нижнем Новгороде было составлено 3105 постановлений, по которым были начислены штрафы на сумму 1 378 000 рублей.

Резидентские парковочные разрешения в январе оформили 68 нижегородцев, а всего за год разрешения получили 662 человека.

Также в администрации сообщили, что в 2022 году в бюджет города от платных парковок поступило 16,3 млн рублей. Концессионная плата перечисляется ежеквартально.

Ранее сообщалось, что территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок.

Также напомним, что количество платных парковок в Нижнем Новгороде увеличивать не планируется.