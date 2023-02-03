Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2023 17:19  [26] Движение транспорта временно ограничат на участке Ковалихинского оврага в Нижнем Новгороде
09 февраля 2023 16:56  [101] Баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде
09 февраля 2023 16:25  [101] Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко идет с опережением графика
09 февраля 2023 16:08  [102] Онкологическую службу модернизировали в Дзержинске
09 февраля 2023 15:57  [116] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 10-13 февраля
09 февраля 2023 15:47  [107] Заболеваемость туберкулезом в Нижегородской области снизилась на 11,6%
09 февраля 2023 15:24  [134] Разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений выдано в Ветлуге
09 февраля 2023 15:10  [171] Почти 1,4 млн штрафов взыскано на платных парковках Нижнего Новгорода с начала года
09 февраля 2023 13:37  [169] Нижегородцы нашли альтернативу горнолыжным курортам Сочи
09 февраля 2023 13:30  [146] Глеб Никитин: "100-летие со дня основания гражданской авиации – особая дата для Нижегородской области"
Общество

Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко идет с опережением графика

09 февраля 2023 16:25  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко идет с опережением графика. Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил генеральный подрядчик в ходе выездного совещания на объекте.

Согласно информации, работы идут в залах "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета".

Как рассказал Юрий Шалабаев, в планетарии полностью обновят интерьер и изменят конфигурацию помещений, которые будут закольцованы, а за счет дополнительных окон в них станет светлее. Также будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад, купол выполнят по спецзаказу.

Кроме того, будет закуплено новое современное оборудование, изображения и макеты планет, звезд, космических шаттлов, костюмов космонавтов, телескопов.

Сейчас в здании полностью завершены демонтажные работы. Выполнена стяжка полов в фойе на обоих этажах, уже готов круглый потолок на первом этаже.

Директор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Галина Муромцева отметила, что проект модернизации подготавливался 9 месяцев. В его основе – круг, символизирующий Вселенную, космическое пространство. 

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко.

На время ремонта сеансы планетария им. Гречко перенесены в Мининский университет.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Планетарий Реконструкция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph