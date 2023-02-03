Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко идет с опережением графика Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко идет с опережением графика. Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил генеральный подрядчик в ходе выездного совещания на объекте.

Согласно информации, работы идут в залах "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета".

Как рассказал Юрий Шалабаев, в планетарии полностью обновят интерьер и изменят конфигурацию помещений, которые будут закольцованы, а за счет дополнительных окон в них станет светлее. Также будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад, купол выполнят по спецзаказу.

Кроме того, будет закуплено новое современное оборудование, изображения и макеты планет, звезд, космических шаттлов, костюмов космонавтов, телескопов.

Сейчас в здании полностью завершены демонтажные работы. Выполнена стяжка полов в фойе на обоих этажах, уже готов круглый потолок на первом этаже.

Директор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Галина Муромцева отметила, что проект модернизации подготавливался 9 месяцев. В его основе – круг, символизирующий Вселенную, космическое пространство.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на капремонт нижегородского планетария им. Гречко.

На время ремонта сеансы планетария им. Гречко перенесены в Мининский университет.