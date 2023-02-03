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Полузащитник Денис Глушаков перешел в ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, Денис Глушаков находился на просмотре в нижегородской команде с конца января.
Согласно информации, контракт с полузащитником рассчитан до конца сезона с возможностью продления. За "Пари НН" Денис Глушаков будет играть под номером 88.
Гендиректор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов отметил, что Денис Глушаков непременно усилит команду и поможет молодым игрокам своим опытом.
Напомним, Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре 2022 года и перешел в московский "Локомотив".
В декабре клуб возглавил 35-летний Артем Горлов, перешедший из ФК "Енисей".
Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. Сезон для "Пари НН" возобновится 26 февраля матчем с ФК "Звезда СПБ" в рамках Кубка России.
СПРАВКА:
Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово Ростовской области.
Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России. Чемпион России в составе московского "Спартака" (2017). Обладатель Суперкубка России (2017).
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