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Спорт

Полузащитник Денис Глушаков перешел в ФК "Пари Нижний Новгород"

10 февраля 2023 16:33  [5] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полузащитник Денис Глушаков перешел в ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, Денис Глушаков находился на просмотре в нижегородской команде с конца января.

Согласно информации, контракт с полузащитником рассчитан до конца сезона с возможностью продления. За "Пари НН" Денис Глушаков будет играть под номером 88.

Гендиректор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов отметил, что Денис Глушаков непременно усилит команду и поможет молодым игрокам своим опытом.

Напомним, Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре 2022 года и перешел в московский "Локомотив".

В декабре клуб возглавил 35-летний Артем Горлов, перешедший из ФК "Енисей".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. Сезон для "Пари НН" возобновится 26 февраля матчем с ФК "Звезда СПБ" в рамках Кубка России.

СПРАВКА:

Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово Ростовской области.

Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России. Чемпион России в составе московского "Спартака" (2017). Обладатель Суперкубка России (2017).

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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