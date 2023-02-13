Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде с 13 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде с 13 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, ограничения будут введены по 43 адресам.

На этих улицах установят знаки "Остановка запрещена" с информационной табличкой "Кроме электро- и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника", а также таблички, указывающие направление и зону действия запрещающего дорожного знака.

Как отметили в департаменте, такие ограничения необходимы для беспрепятственного подъезда к заправочной станции электромобилей.

Напомним, 31 января в Нижнем Новгороде был запущен пилотный проект электротакси.

Сейчас в Нижнем Новгороде установлено 44 зарядных станции, которые доступны и для частных владельцев. Для заказа у одного из агрегаторов будет доступно 180 электротакси Evolute I-pro, а в будущем их число планируется довести до 280 единиц.

Также ранее сообщалось, что нижегородские владельцы электромобилей не будут платить за проезд по платным дорогам с 1 марта.