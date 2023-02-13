Штрафы не будут взиматься на платных парковках Нижнего Новгорода в февральские праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штрафы не будут взиматься на платных парковках Нижнего Новгорода в февральские праздники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что многие нижегородцы проведут длинные выходные в центре города.

В нерабочие дни открытые парковочные зоны станут бесплатными. Также парковки бесплатны в выходные дни и с 20:00 до 8:00 в рабочие дни.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 млн штрафов взыскано на платных парковках Нижнего Новгорода с начала года.

Также напомним, что территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок.