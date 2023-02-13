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Школа №100 в Нижнем Новгороде откроется после капремонта 27 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в школе было отремонтировано 22 класса, спортивный зал, помещения пищеблока, медицинский блок, гардеробные, а в коридорах оборудовали навигацию.
Также были обновлены фасад, системы электроснабжения, отопления и вентиляции, автоматическая сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа в здание.
Кроме того, в школе созданы зоны научно-технической деятельности, экологии и естествознания. Закуплена новая мебель, интерактивное и VR-оборудование.
Напомним, ремонт в нижегородской школе №100 планировалось завершить в июле 2022 года.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на начальника отдела МКУ "ГлавУКС" за махинации при ремонте школы №100.
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