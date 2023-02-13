Школа №100 в Нижнем Новгороде откроется после капремонта 27 февраля Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Школа №100 в Нижнем Новгороде откроется после капремонта 27 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в школе было отремонтировано 22 класса, спортивный зал, помещения пищеблока, медицинский блок, гардеробные, а в коридорах оборудовали навигацию.

Также были обновлены фасад, системы электроснабжения, отопления и вентиляции, автоматическая сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа в здание.

Кроме того, в школе созданы зоны научно-технической деятельности, экологии и естествознания. Закуплена новая мебель, интерактивное и VR-оборудование.

Напомним, ремонт в нижегородской школе №100 планировалось завершить в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на начальника отдела МКУ "ГлавУКС" за махинации при ремонте школы №100.