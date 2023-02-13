БК "Пари Нижний Новгород" покажет Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта Спорт

Фото: пресс-служба БК "Пари НН"

БК "Пари Нижний Новгород" продемонстрирует Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, 19 марта нижегородские баскетболисты со счетом 84:72 обыграли в Санкт-Петербурге местный "Зенит" и впервые в своей истории стали обладателями Кубка России.

25 марта трофей продемонстрируют болельщикам перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ "Пари НН" - МБА. Кубок выставят в фойе Дворца спорта "Нагорный", где каждый желающим сможет сфотографироваться с ним.

С 13:00 до 13:40 трофей будет находиться в фотозоне в правом крыле Дворца, с 13:50 до 14:30 в левом крыле, а с 14:49 и до окончания матча кубок перенесут в зону "Премиум". Сама игра начнется в 15:00.

В случае победы над МБА "Пари НН" закончит регулярный чемпионат на четвертом месте, что позволит провести первые матчи плей-офф в Нижнем Новгороде. Соперником нижегородцев в матчах на вылет станет "Локомотив-Кубань". Первые игры состоятся 31 марта и 2 апреля.



Ранее болельщица из Нижнего Новгорода сделала татуировку в честь баскетбольного клуба "Пари НН".