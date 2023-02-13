Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
23 марта 2023 15:34  [47] БК "Пари Нижний Новгород" покажет Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта
23 марта 2023 11:16  [151] Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт"
23 марта 2023 10:09  [177] ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон
22 марта 2023 16:06  [267] Александр Харламов: "Игорь Ларионов хочет добиться успеха с "Торпедо"
22 марта 2023 15:36  [344] Нижегородцы одновременно подали 85 тысяч заявок на билеты на домашние матчи ХК "Торпедо" против СКА
22 марта 2023 11:15  [276] Денис Казанский прокомментирует матч ХК "Торпедо" в фан-зоне ТРК "Небо"
21 марта 2023 17:39  [428] Титульный спонсор ФК "Пари Нижний Новгород" не планирует прекращать сотрудничество с клубом
20 марта 2023 13:07  [302] Юные выксунцы побывали на игре Молодежной хоккейной лиги
19 марта 2023 16:15  [723] БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу
13 марта 2023 10:08  [465] III Нижегородский лыжный марафон прошел 11 марта при поддержке Нижегородской областной фармации
Спорт

БК "Пари Нижний Новгород" покажет Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта

23 марта 2023 15:34  [47] Спорт

Фото: пресс-служба БК "Пари НН"

БК "Пари Нижний Новгород" продемонстрирует Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, 19 марта нижегородские баскетболисты со счетом 84:72 обыграли в Санкт-Петербурге местный "Зенит" и впервые в своей истории стали обладателями Кубка России.

25 марта трофей продемонстрируют болельщикам перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ "Пари НН" - МБА. Кубок выставят в фойе Дворца спорта "Нагорный", где каждый желающим сможет сфотографироваться с ним.

С 13:00 до 13:40 трофей будет находиться в фотозоне в правом крыле Дворца, с 13:50 до 14:30 в левом крыле, а с 14:49 и до окончания матча кубок перенесут в зону "Премиум". Сама игра начнется в 15:00.

В случае победы над МБА "Пари НН" закончит регулярный чемпионат на четвертом месте, что позволит провести первые матчи плей-офф в Нижнем Новгороде. Соперником нижегородцев в матчах на вылет станет "Локомотив-Кубань". Первые игры состоятся 31 марта и 2 апреля.

Ранее болельщица из Нижнего Новгорода сделала татуировку в честь баскетбольного клуба "Пари НН".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph