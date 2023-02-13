Трубу прорвало в Нижегородской детской областной больнице Общество

Трубу прорвало в одном из отделений Нижегородской детской областной больнице в ночь на 28 марта.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале, до прихода сантехников последствия прорыва устраняли мамы детей, лежащих в отделении. Глава нижегородского минздрава выразил благодарность родительницам, которые подключились к уборке.

Кроме того, он напомнил, что в настоящее время больница "находится на этапе своего кардинального преобразования", добавив, что такой масштабный ремонт в медицинском учреждении проводится впервые.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что строители "спешат" сдать первые корпуса больницы, перед которыми поставлена задача в максимально короткие сроки выполнить работы, при этом, чтобы их деятельности не влияла ни на лечебный процесс, ни на функционирование объекта здравоохранения в целом.

Ранее сообщалось, что в 2019-2021 годах на ремонт больницы уже было выделено около 140 млн рублей. Так, в прошлом году ремонтные работы велись на площади более чем 10 тыс. кв.м.

Напомним, детская областная больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.