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Политика

Нижегородская молодёжная делегация во главе с Олегом Лавричевым посетила Госдуму РФ

12 апреля 2023 18:54  [69] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Нижегородская делегация молодых парламентариев во главе с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым 12 апреля посетила Государственную Думу РФ.

С нижегородской молодёжью встретились депутаты Государственной Думы Наталья Назарова, Евгений Лебедев, Юрий Станкевич и Роман Любарский.

Также в мероприятии приняли участие председатель Молодёжного парламента при Госдуме ФС РФ созыва 2021 – 2023 гг. Дмитрий Шатунов, члены Молодёжной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода во главе с председателем Анастасией Золотовой, а также представители из Перми и Чебоксар и участники межрегионального Форума нормотворческих инициатив.

Обращаясь к участникам делегации, Наталья Назарова подчеркнула, что перед молодыми парламентариями стоит огромная задача – сделать той страной, в которой хочется жить, творить, создавать семьи и учить своих детей. "Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет шагом к вашей вовлечённости в эту сложную работу", – сказала она.

Юрий Станкевич добавил, что подобные встречи очень полезны: в ходе живого контакта у представителей нового времени есть возможность дать честную оценку принимаемым законам в сфере молодёжной политики.

В рамках встречи прошла дискуссия об общей стратегии развития молодёжной политики на государственном уровне.

В частности, обсуждались вопросы патриотического воспитания. Так, участники обозначили необходимость проведения патриотической работы в садиках и начальной школе. Особое внимание было уделено теме развития добровольчества и волонтёрской деятельности, поддержке мирного населения Донбасса и вынужденным переселенцам.

Также прозвучали предложения о реформировании системы образования страны: увеличении часов русского языка, физики, математики и черчения в школах, чтобы сделать упор на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Инженерная школа в нашей стране всегда была сильнейшей, именно поэтому мы сегодня имеем хороший потенциал. Эту школу нужно развивать и дальше", – отметил Олег Лавричев.

После дискуссии участники делегации совершили экскурсию по зданию Государственной Думы, в ходе которой посетили пленарное заседание федерального парламента и ознакомились с работой фракций.

Напомним, Молодёжную палату VI созыва сформировали в Нижнем Новгороде в начале марта. В её состав вошли 35 человек. 23 марта состоялось первое заседание Палаты.

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Теги:
Гордума Госдума Молодежь
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