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Общество

Смотровую площадку с видом на Борзовку планируется обустроить в Ленинском районе

14 апреля 2023 10:56  [41] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жителям Ленинского района представили предварительную концепцию благоустройства территории вдоль реки Борзовки в границах дома №1 по улице Космонавта Комарова и дома №1а по улице Юпитерской. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, благоустройство общественного пространства будет синхронизировано с реализацией программы "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Работы пройдут уже в этом году.

Как рассказала представитель МБУ "Нижегородгражданпроект" Ксения Сапожникова, на территории планируется обустроить смотровую площадку с видом на реку Борзовку, дорожно-тропиночную сеть, установить две площадки для отдыха детей разных возрастов, а также построить площадку для выгула собак.

Вдоль будущего сквера будет организована парковка. Места для отдыха оснастят лавочками и урнами. 

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей будет выделено на благоустройство берегов Борзовки в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство
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