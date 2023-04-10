Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте Общество

Минцифры России представило проект указа о цифровом удостоверении личности. Об этом сообщил телеканал "360".

В соответствии с документом, электронный документ будет приравниваться к оригиналу. Россияне будут иметь право добровольно предоставлять сведения с использованием мобильного приложения портала "Госуслуги".

Напомним, глава Минцифы Максут Шадаев в рамках совещания правительства РФ в феврале озвучил президенту Владимиру Путину идею внедрить систему цифрового удостоверения, которое сможет заменить бумажный паспорт. Главе государства идея понравилась. Он отметил, что такие сервисы сегодня востребованы в высшей степени, поэтому необходимо ускорить их внедрение.

Буквально через несколько дней в мобильном приложении "Госуслуги" начал работать в экспериментальном режиме новый сервис для подтверждения личности в бытовых условиях. Как рассказали разработчики, его можно использовать в случаях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст: например, при входе в офис или при определённых покупках в магазине.

В конце марта Владимир Путин дал поручение правительству и правоохранителям подготовить проект указа о возможной замене паспорта на цифровое удостоверение личности. В документе, который должны представить до 1 мая, будут перечислены случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности, которое россияне могут получить с помощью мобильного приложения единого портала Госуслуг.

Ранее сообщалось, что закон о единой биометрической системе принят Госдумой РФ.

Напомним также, что двухфакторная авторизация появилась на портале "Госуслуги" с 1 марта.